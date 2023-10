Dove è stata girata Anima gemella? Le location

"Anima gemella", la nuova fiction con Daniele Liotti, è interamente ambientata nella città di Torino. Tra drammi privati e inquietanti episodi, il protagonista Carlo Bontempi si muove costantemente alla ricerca di verità. Scopriamo, nello specifico, quali sono i luoghi dove sono stati battuti i ciak di questa attesa serie televisiva.

Anima gemella: le location

Carlo Bontempi è un noto medico. La sua vita cambia quando Adele, sua moglie, muore inaspettatamente. Dopo due anni, Carlo ha superato il lutto e chiede a Margherita, migliore amica di Adele, di sposarlo. Tuttavia, Nina, una medium eccentrica, entra in scena e pronuncia parole che solo Adele poteva conoscere, portando Carlo a indagare sui misteri che circondano questa vicenda.



Capoluogo della regione Piemonte conta, ad oggi, circa 858.000 abitanti. Quarto comune italiano per popolazione, è tra i maggiori complessi economici-produttivi del paese, nonché una delle capitali culturali. Addentriamoci dunque nella fiction di Canale 5, nei luoghi che fanno da cornice alla storia del dottor Bontempi.

Uno dei primi luoghi certificati tra quelli in cui si sono svolte le riprese della serie è Piazza Solferino, luogo importante del centro storico cittadino. Si tratta di una piazza stretta e lunga che dà inizio al corso Re Umberto. Tra i punti cardini di questo luogo troviamo la Fontana Angelica, il Teatro Alfieri e due importanti statue: Statua equestre di Ferdinando di Savoia-Genova e Statua di Giuseppe La Farina. Da segnalare anche una serie di noti palazzi (da Palazzo di via Alfieri 19 a Palazzo Ceriana, da Palazzo Fiorina a Torre Solferino).

Altro luogo in cui si sono svolte le riprese è Piazza San Carlo, tra le più note piazze della città piemontese e comunemente ribattezzata "il salotto della città". La piazza ha una forma rettangolare e al centro troviamo il Monumento a Emanuele Filiberto di Savoia, anche noto come "Caval ëd Bronz". La piazza è circondata da Palazzo Solaro del Borgo (lato maggiore orientale); Palazzo Guido Villa, Turinetti di Pertengo o De Felicon (lato maggiore occidentale); via Santa Teresa e ingresso della Galleria San Federico (lato minore nord-occidentale); via Maria Vittoria (lato minore nord-orientale); le due chiese dette "gemelle" (lato minore a sud).

Altro importante luogo che vediamo nella fiction è il Quadrilatero Romano, una zona storica di Torino appartenente alla Circoscrizione 1, situata nella parte occidentale del centro storico di Torino. In questa zona troviamo diversi locali, ristoranti e punti di aggregazione. Altri ciak sono stati battuti ai Murazzi del Po e ai Circoli canottieri del Po.

Alcune riprese si sono svolte sulle rive del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (provincia di Novara); mentre, spostandoci altrove, come capita spesso, diverse sequenze in interni sono state realizzate a Roma.