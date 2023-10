Anima gemella, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Scopriamo ciò che accade della seconda puntata di "Anima Gemella", in onda oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, dalle ore 21:25 su Canale 5. Nella serie tv interpretata, tra gli altri, da Daniele Liotti e Chiara Mastalli, il protagonista Carlo si avvicina sempre di più a Nina; senza per questo mollare le indagini sulla morte della moglie Adele.

Anima gemella: anticipazioni seconda puntata

Il protagonista delle serie, il medico e chirurgo Carlo Bontempi, è sempre più affascinato da Nina, in un interesse che sembra essere reciproco. La donna è però insofferente perché Adele, l'ex amata e defunta moglie dell'uomo, continua a comparirle dinanzi, ossessionandola, tanto che Nina arriva a rimpiange la sua vecchia vita; e, come non bastasse, deve fare i conti con una preziosa e rilevante informazione che le giunge dalla sua amica Annabella.

Quando Bosio, il Re del cioccolato, tiene un'imponente festa, Nina capisce che potrebbe cavarne un affare prezioso e comincia a studiare un piano in grado di permetterle l'ingresso all'esclusiva serata. Questa situazione presenta una serie di colpi di scena.

Dietro la grande festa di Bosio si cela un annuncio importante: Margherita, che è proprio la figlia del facoltoso uomo, nonché la migliore amica della compianta Adele, per l'occasione annuncia le sue imminenti nozze con Carlo Bontempi. Nina è distrutta da questa notizia, che giunge come un fulmine a ciel sereno e si autoimpone di non vedere mai più il medico. L'uomo, però, non accetta di buon grado questa decisione e la cerca insistentemente; anche perché crede che sia l'unica in grado di aiutarla a fare luce sulla misteriosa morte di Adele.

"Anima gemella" è una serie televisiva in quattro puntate, diretta da Francesco Miccichè e prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Nel cast principale troviamo: Daniele Liotti (Carlo Bontempi); Chiara Mastalli (Nina Caruso); Valentina Corti (Adele Bontempi); Alice Mangione (Annabella Copparoni); Alice Torriani (Margherita Bosio); Matteo Sintucci (Ruben); Stefania Rocca (Madame Margot); Barbara Bouchet (Ortensia, nonna di Margherita).

Dove vedere Anima gemella in tv e in streaming

La seconda puntata di "Anima gemella" va in onda in prima tv assoluta su Canale 5, mercoledì 18 ottobre 2023, dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.