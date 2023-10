Anima gemella: trama, cast, quante puntate sono

A partire da oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, dalle 21.30, Canale 5 lancia la sua nuova fiction "Anima gemella". Interpretata da un cast che comprende Daniele Liotti e Chiara Mastalli, segue la storia del dottor Carlo Bontempi, un uomo che ha dovuto lottare molto per superare la traumatica morte di sua moglie Adele. A mescolare tutte le carte è l'apparizione di una medium, Nina, che ha la capacità di imitare alla perfezione le voci altrui.

Anima gemella: la trama

A Torino, Carlo Bontempi è uno stimato medico e chirurgo. La sua vita viene distrutta quando l'amata moglie Adele perde la vita a causa di una inspiegabile malattia. La narrazione riprende a due anni di distanza dal tragico evento e ci mostra un Carlo che, con fatica, ha superato il lutto. Nel frattempo l'uomo ha instaurato uno stretto legame con Margherita, la migliore amica di Adele, e le chiede di diventare sua moglie. La ritrovata serenità viene nuovamente messa in discussione quando irrompe una donna di nome Nina, una sedicente medium che non lascia l'uomo indifferente. Si tratta di una eccentrica tuffatrice che sembra avere innata classe nell'imitare le altrui voci. Durante una seduta spiritica messa in piedi per raggirare la contessa Nina attraversa uno stato di trance e pronuncia delle parole che soltanto Adele avrebbe potuto comunicare a Carlo. L'uomo comincia cosi a fare delle indagini, in grado di spiegare i misteri che cela questa vicenda.

Quando va in onda Anima gemella:

Prima puntata - in onda mercoledì 11 ottobre dalle 21.30

Seconda puntata – in onda mercoledì 18 ottobre dalle 21.30

Terza puntata - in onda mercoledì 25 ottobre dalle 21.30

Quarta puntata - in onda mercoledì 1 novembre dalle 21.30

Il cast

Daniele Liotti (Carlo Bontempi)

Chiara Mastalli (Nina Caruso)

Valentina Corti (Adele Bontempi)

Alice Mangione (Annabella Copparoni)

Alice Torriani (Margherita Bosio)

Matteo Sintucci (Ruben)

Stefania Rocca (Madame Margot)

Barbara Bouchet (Ortensia, nonna di Margherita)

Roberto Accornero (Gianmassimo Melodia)

Davide Iacopini (Tommaso Visconti)

Stefano Santospago (Giorgio Sallier)

Stefano Fregni (Commissario Barbera)

Lucia Ceracchi (Agente Fulvia)

Anita Kravos (Irma Lovric)

Urbano Barberini (Achille Bosio)

Dove vedere Anima gemella in tv e in streaming

"Anima gemella" va in onda in prima tv assoluta su Canale 5, a partire da mercoledì 11 ottobre 2023, dalle 21.30. Gli episodi della serie sono inoltre in streaming, live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.