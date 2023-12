"Il cachet di Anna Pettinelli più che triplicato": ecco quanto guadagna a puntata

Anna Pettinelli sarebbe pronta a passare a Pomeriggio 5. La speaker radiofonica, e prof di Amici, avrebbe deciso di cambiare rotta e approdare nello studio di Myrta Merlino a discapito di quello di Alberto Matano. Pettinelli, infatti, da anni è ospite fissa di Rai 1, ma a farle cambiare idea sarebbe stato il cachet.

Tra i due talk sarebbe in atto una vera e propria guerra. Solo pochi giorni fa Merlino, in un'intervista, aveva parlato di Matano come di grande nemico e aveva speso parole di stima per il collega che batte Canale 5 sugli ascolti. Proprio per provare a dare un risultato diverso a questa lotta, che Mediaset non vince da un po', dal Biscione avrebbero deciso di puntare a volti più noti. Per farlo offrirebbero, secondo quanto riportata il settimanale Oggi, un compenso più alto. Anna Pettinelli (che solo pochi giorni fa è stata ospite a sorpresa del talk di Merlino) sarebbe la prima delle 'conquiste' di Pomeriggio 5 e secondo voci di corridoio dovrebbe diventare ospite fisso a partire da gennaio 2024.

Il cachet dell’opinionista sarebbe passato dai "300 euro ad ospitata de La Vita in Diretta ai 1.000 di Pomeriggio 5". Si tratta di un aumento considerevole e chissà quale altro personaggio deciderà di cambiare casacca. Tra i vari pettegolezzi, TvBlog ha riferito che anche Giancarlo Magalli, che ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello, diventerà un nuovo opinionista del programma Myrta Merlino.