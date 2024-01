Annalisa commenta l'interruzione di Amadeus a L'Anno che Verrà (video)

L'interruzione del brano Bellissima cantato da Annalisa sul palco de L'Anno che verrà è arrivato senza troppi convenevoli da parte di Amadeus a pochi secondi dalla fatidica mezzanotte del Capodanno 2024. "Vieni Annalisa vieni!" ha urlato il conduttore nel bel mezzo del ritornello che, per ironica coincidenza, faceva cantare all'artista "Che cosa vuoi?". Poi, partito subito il conto alla rovescia degli ultimi dieci secondi del 2023, i due hanno salutato insieme il nuovo anno, diventando così protagonisti dei social che hanno rilanciato la scena come il primo momento televisivo cult del 2024.

Rispetto all'accaduto, nelle ore successive è circolata l'indiscrezione secondo cui Annalisa si sarebbe arrabbiata per essere stata stoppata all'improvviso: "Pare sia giustamente andata su tutte le furie perché è stata interrotta senza preavviso che alla mezzanotte dovesse chiudere da parte degli autori" ha fatto sapere una fonte all'esperta di gossip Deianira Marzano che poi ha diffuso la soffiata. Sul dettaglio così riferito, tuttavia, nessuno ha aggiunto altro, ma, stando all'ultima storia Instagram della stessa Annalisa, sembrerebbe che lei stessa si sia divertita per lo straordinario imprevisto. Condividendo la scena con Amadeus che fa irruzione alle sue spalle, infatti, la cantante ha scritto "Quanto vale al Fantasanremo?", con l'emoji di risate a crepapelle e il rimando alla pagina social che ogni anno coinvolge gli utenti nel gioco basato sulle performance degli artisti sul palco dell'Ariston. Il riferimento è al prossimo Festival di Sanremo che la vedrà in gara e che, considerato questo eccezionale momento sul palco proprio insieme al conduttore della kermesse, certamente già la eleva tra le protagoniste.

Di seguito la storia Instagram di Annalisa