Domenica In: scaletta, anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier il 7 aprile su Rai1

Un nuovo appuntamento con Domenica In, lo show condotto da Mara Venier. Il 7 aprile, a partire dalle 14:00, saranno come sempre moltissimi gli ospiti che si daranno il cambio sulle poltroncine posizionate di fronte a quella della conduttrice e che racconteranno dettagli più o meno noti delle loro vite.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica in il 6 aprile 2024

Il pomeriggio di Domenica In sarà inaugurato da I Pooh. La nota e amatissima band italiana e oltre a cantare parleranno anche del loro tour estivo "Pooh amici per sempre Estate 2024". Sono in programma oltre venti date in alcune delle piazze più belle del nostro paese.

Dopo la musica, le serie tv con l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni, che parlerà anche della serie "Il Santone 2" e poi di tv con Chiara Francini che presenterà il suo nuovo varietà, "Forte e chiara", che debutterà il 10 aprile dopo la consueta puntata di Affari tuoi, e che sarà in programma sempre il mercoledì sera. Parlando ancora di tv, sarà ospite anche Serena Bortone che però parlerà del suo romanzo, "A te vicino così dolce".

A Domenica In tornerà la musica con il figlio di Gigi D'Alessio, Lda, che presenterà il suo nuovo singolo "Nun è cos", brano che canta insieme a Matteo Paolillo. Infine l'attore Edoardo Leo si racconterà e darà qualche informazione in più sulla nuova serie di Rai1 "Il Clandestino": la prima puntata andrà in onda lunedì 8 aprile.