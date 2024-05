Antonella Clerici arrabbiata con la figlia: lo sfogo in diretta tv

Antonella Clerici ha iniziato il suo È sempre mezzogiorno parlando di scuola. Ha ricordato un gruppo di ex studenti che hanno rifatto la maturità classica per diletto. "Che voglia", ha commentato Clerici rivolgendosi allo chef Daniele Persegani, "Io la vivrei come un incubo". "Oggi però non vorrei parlare troppo di scuola che sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane. Io divento pazza, poi io sulla scuola sono terribile", ha aggiunto Clerici. Prontamente è intervenuto Persegani: "Come sei pesa anche te però eh".

"Ma come sono pesa?", ha esclamato Antonella, "Una fa il liceo classico, con latino e greco che sono materie d'indirizzo...". "Eh, ma qualche incidente di percorso ci sta", così Daniele ha provato a salvare Maelle, ma a poco è servito il suo intervento. "Ma no, ma quale incidente di percorso, se si studia gli incedenti di percorso non ci sono, eh dai!", ha infine concluso la conduttrice.

Sicuramente è stato uno sfogo dettato dal momento, forse da poco Antonella aveva scoperto un brutto voto della figlia. Clerici è molto fiera di Maelle e lo ha ripetuto in più di un'occasione.