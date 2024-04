Antonella Clerici rilancia a Ligabue: "Non hai detto la frase sul sugo? Allora vieni qui e porta il Lambrusco"

Il sugo-gate torna ad essere discusso anche nella mattinata di Rai1. Dopo l'intervista rilasciata da Antonella Clerici a Belve e il nome di Ligabue rilanciato come autore della ormai celebre espressione secondo cui la conduttrice "sa di sugo", oggi la conduttrice è tornata sul tema in apertura del suo programma di cucina È sempre mezzogiorno. Antonella, infatti, ha voluto rispondere al cantante che proprio poco dopo la sua rivelazione nel programma di Francesca Fagnani, con un video social ha smentito ogni attribuzione: "Non avrei mai detto una cosa del genere".

Ebbene, poco fa, dopo la sigla del programma, Antonella Clerici è entrata in studio con una canzone del rocker di Correggio in sottofondo: "Ve l'aspettavate questa canzone vero?", ha esordito sorridendo: "Ieri è andato in onda Belve e abbiamo parlato di un po' di cose. Ho detto del famoso sugo-gate, ho detto che il cantante che non aveva voluto venire al mio Festival di Sanremo perché sapevo troppo di sugo era Ligabue. Lui ha fatto un video dove ha detto che non era vero, io gli credo, la certezza non ce l'ho e la verità non si saprà mai... Chissà chi era". Poi la proposta per il cantante: "Ma avrei una propostina... Liga, facciamo una cosa, tu vieni con il lambrusco come si fa quando vieni a casa, io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo a È mezzogiorno quando vuoi, ok Liga?". Ora si attende controreplica...