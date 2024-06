Antonella Clerici, le parole su Lorenzo Biagiarelli nell'ultima puntata di "È Sempre Mezzogiorno"

Si è conclusa venerdì 31 maggio la stagione televisiva di È Sempre Mezzogiorno. Il pubblico che ha seguito con entusiasmo quotidianamente lo show, i cuochi, la Rai e tutto lo staff che ha contribuito alla riuscita del programma sono stati citati da Antonella Clerici alla fine della puntata, in un lungo elenco che non ha dimenticato Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa del cast del programma di Rai 1 fino allo scorso gennaio.

Il food blogger e compagno di Selvaggia Lucarelli era finito al centro delle polemiche per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita dopo il clamore per l'operazione di debuking sulla recensione al suo locale. Allora Biagiarelli, nel corso del video che spiegava i fatti dopo un lungo periodo di silenzio, spiegò che non sarebbe più tornato in tv: "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È sempre mezzogiorno, quindi non mi vedrete più in onda", disse. Da allora il nome di Biagiarelli non è stato più fatto in diretta tv fino a ieri, quando la conduttrice ha voluto nominarlo tra le persone che hanno fatto parte del programma.

"È stata davvero una stagione intensa. Vorrei ringraziare il pubblico che ci ha seguito con tanto affetto, tutto il cast fisso qui, tutti i cuochi che mi hanno salutato questa settimana", ha esordito Clerici nei saluti finali. E poi: "Voglio ringraziare un'altra persona che non è qui con noi che è Lorenzo Biagiarelli, che è stato una parte importante della nostra famiglia per quattro anni e io e noi non ce lo dimentichiamo, quindi ciao Lorenzo, grazie di tutto" ha proseguito prima di ringraziare la Rai, la casa di produzione Stand by me, la redazione e tutti i reparti coinvolti.

Le parole di Antonella Clerici su Lorenzo Biagiarelli

Qualche settimana dopo la morte di Giovanna Pedretti, Antonella Clerici aveva fatto un accenno alla vicenda che aveva coinvolto Lorenzo Biagiarelli e alla sua decisione di non tornare più in tv. "Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. E quello che è accaduto è una concausa", aveva detto al settimanale Chi: "Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l'ho scelto, lo conosco. Poi tutti facciamo errori di valutazione, i social vanno maneggiati con cura, però non metto mai la croce a nessuno".