Antonella Clerici sul femminicidio di Giulia Cecchettin: "Io non mi tiro indietro", le sue parole in diretta tv

Antonella Clerici non si tira indietro: lo ha scritto sui social e l'ha ribadito oggi in apertura alla sua trasmissione È sempre mezzogiorno. Le parole scritte su X, ex Twitter, dalla conduttrice sono colme di rabbia, dolore e frustrazione e quelle stesse emozioni sono ben individuabili nel discorso che ha pronunciato in diretta tv parlando del femminicidio di Giulia Cecchettin.

"Il pensiero questa notte va a Giulia, alla disperazione del papà, al coraggio della sorella Elena, alla mamma che per fortuna non vivrà questo immenso dolore. Quel 'bravo ragazzo' merita tutto il male possibile. Senza pietà, senza se né ma", aveva scritto Clerici.

Le parole in Antonella Clerici in diretta tv

"Ho sempre detto che attraverso la leggerezza che noi affrontiamo tutti i giorni passano i messaggi più importanti. Io non sono una che si tira indietro, mai, lo scrivo sui social e lo dico anche in televisione. Quello che è successo, e che ha colpito tutti noi perché la morte di Giulia è una cosa drammatica, e il coraggio della sorella...", con queste parole Antonella ha accolto i telespettatori nel suo programma quotidiano.

"Io però voglio però dire una cosa: noi educatori – padri, madri, figli, sorelle, fratelli – dovremmo imparare ed educare i nostri figli ai 'no'. Bisogna che noi impariamo un po’ dalle basi, come avviene nello sport", ha detto Clerici con fermezza e sempre guardando nella telecamera. Poi ha spiegato meglio il suo concetto: "Cioè, quando mia figlia prende 4 in una materia, non è colpa dei professori, è colpa sua perché non ha studiato. Se noi questi ragazzi li proteggiamo troppo, li facciamo sempre sentire nella loro comfort zone, poi social danno ancora una maggior ansia prestazionale a loro e noi siamo sempre troppo accudenti con loro, non saranno mai abituati alle sconfitte, né ai 'no' degli amici, ai 'no' delle fidanzate, ai 'no' di niente".

Clerici aggiunge poi che l'educazione sentimentale dovrebbe essere insegnata a scuola, ma questo non basta perché "l’educazione deve partire da noi grandi. Abituiamo i nostri ragazzi a questo, perché è davvero molto importante. Poi di discorsi se ne possono fare tanti, ma da madre o da padre questo è importantissimo", ha concluso.