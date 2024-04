Sanremo 2025, Antonella Clerici (infastidita) dice no: l'indiscrezione

Antonella Clerici avrebbe rifiutato di condurre il Festival di Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice avrebbe detto no alla conduzione doppia. O se ne occuperà da sola o nulla, riporta Giuseppe Candela citando il Corriere della Sera.

Clerici è stata al timone del Festival nel 2010 e oltre ai suoi sfarzosi abiti sul palco dell'Ariston aveva portato la sua professionalità e allegria. Secondo voci di beninformati, dunque, il 'no' di Antonella non sarebbe legato alla possibilità di ritornare a dirigere la kermesse, ma alla proposta di farlo in coppia (proposta che potrebbe anche averla infastidita). Al momento il più papabile per la conduzione sarebbe Carlo Conti e la presentatrice potrebbe aver detto no ad affiancare il collega. Il sospetto però che le sia stato chiesto di dividere il palco con Alessandro Cattelan c'è: lui è uno degli astri nascenti della Rai (insieme a Stefano De Martino, a lui potrebbe essere dato 'Affari tuoi').