Antonella Clerici, il ricordo di Franco Di Mare: "Un gentiluomo, eravamo tutte innamorate di lui"

Questa mattina Antonella Clerici, all'inizio del suo programma È sempre mezzogiorno, ha voluto ricordare e salutare Franco Di Mare, i cui funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella Chiesa degli artisti a Roma. La conduttrice ha subito chiarito che lei e l'inviato, ex direttore di Rai3, non erano amici ma lei provava grande stima nei suoi confronti.

“Allora io non ero amica - ha detto Clerici in diretta tv - non ho mai lavorato con lui e non ero così amica come invece tutte le persone che l’hanno ricordato, ma ho di lui un bellissimo ricordo. Eravamo entrati in Rai, io facevo come dire l’inviata sportiva e lui invece faceva l’inviato di guerra e tutte noi ragazze della mia generazione, allora eravamo ragazze anche noi, eravamo innamorate, affascinate dalla bellezza ma soprattutto dalla bravura, dal fascino e dall’essere veramente un grande gentiluomo, anche nel trattare le donne, di Franco Di Mare. Ho un ricordo davvero bello di lui, un ricordo di una persona che aveva sempre dei modi perfetti".

"E io gli dicevo sempre scherzando che finito di fare l’inviato di guerra lui doveva fare il mezzo busto al telegiornale delle 20:00 – ha continuato Antonella Clerici - perché mi piaceva l’idea di vedere la sua competenza, anche la sua avvenenza, in un telegiornale così importante. Ho un bellissimo ricordo di un uomo…Poi io come tanti non sapevo naturalmente della gravità della sua malattia e l’ho appreso vedendolo nell’intervista di Fabio Fazio e poi non c’è stato neanche, come dire, il tempo di salutarlo… lo faccio qui oggi”.