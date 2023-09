Sorpresa in diretta ad Antonella Clerici: lei non trattiene le lacrime

Una sorpresa che ha lasciato senza parole Antonella Clerici. Lei che è così abituata a fare sorprese o comunque avere tutto sotto controllo è rimasta letteralmente senza parole nel rivedere Anna Moroni. Prima ha sentito solo la voce del volto storico de La prova del cuoco e poi quando la sua amica è entrata in studio Clerici non ha potuto fare altro se non correrle incontro e abbracciarla stretta stretta.

"Annina ciao! Non mi aspettavo di vederti, ma che bello, non mi aspettavo. Me l'hanno tenuto nascosto", ha detto Antonella mentre teneva tra le braccia Moroni; "Ma io non potevo mancare", le ha risposto Anna che a febbraio ha compiuto 84 anni. "Pensa ho sentito la sua voce ed è stato come la prima volta!", ha aggiunto con il volto bagnato dalle lacrime Clerici.

Dal 2018 Moroni, anno in cui lasciò La Prova del Cuoco in seguito alla nomina di Elisa Isoardi come nuovo volto dello storico programma tv, è apparsa in tv solo sporadicamente. Con Antonella c'è un forte legame, Anna è stata un po' la sua mentore e l'ultima volta che prese parte a uno show fu proprio a È sempre Mezzogiorno, dove fu ospite una settimana.