È sempre mezzogiorno salta ancora, Antonella Clerici sta male e rompe il silenzio sui social

Anche oggi, martedì 10 ottobre, È sempre mezzogiorno salta. Il programma di Rai1 si ferma per le condizioni di salute di Antonella Clerici, che aveva già fatto sapere domenica al pubblico di non riuscire ad andare in onda il giorno dopo, senza dare altre informazioni.

Nella serata di ieri la conduttrice ha condiviso su Twitter una foto a letto: "Spero di rimettermi presto". Lo stop, dunque, potrebbe durare ancora qualche giorno. Nessun ulteriore dettaglio sui motivi del malessere della Clerici, anche se nello scatto si vede un termometro e, vicino, un saturimetro per controllare l'ossigenazione del sangue. Potrebbe trattarsi di Covid, oppure di una semplice influenza che sta comunque monitorando.

Sono tanti i messaggi di affetto che le stanno arrivando, con l'augurio di una pronta guarigione per poterla rivedere prestissimo al timone del suo programma che ogni giorno tiene compagnia a milioni di italiani prima di pranzo.