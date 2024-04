Antonella Clerici svela il cantante che non partecipò al suo Sanremo perché "sapeva di sugo"

Antonella Clerici non fa sconti stasera a Belve. La conduttrice si racconta a 360 gradi tra carriera e vita privata, senza tralasciare nulla, nemmeno alcune delusioni ricevute in Rai.

"La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse 'stavolta mi dovranno mettere al posto del cavallo della Rai'" le ricorda Francesca Fagnani. "Ma no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo" risponde. Fagnani insiste: "Non le hanno riconosciuto il merito che le si deve?", "beh, qualche volta era giusto che dicessero 'cavolo grazie, sei stata fantastica'. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo" ammette.

In un passaggio molto frizzante dell'intervista, Antonella Clerici scioglie finalmente dopo tanti anni il giallo del famoso 'sugo-gate' e rivela il nome del cantante che non andò al Sanremo da lei condotto perché, a suo dire, sapeva troppo di sugo. L'artista in questione è Tiziano Ferro: "A me l'hanno riferito - spiega la conduttrice - Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le scuse". Infine commenta anche il caso Amadeus: "L'ho trovato molto coraggioso". Mentre sulle voci di una sua possibile conduzione del prossimo festival al suo posto, dichiara: "Non me l'ha chiesto nessuno, mai". La Fagnani allora insiste: "Ma il fatto che non l'hanno sondata ancora, le dispiace?". Lei risponde: "Rientra un po' nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente. Peggio per loro".