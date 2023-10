Antonella Clerici, imbarazzo durante la telefonata in diretta tv: "Queste so' raccomandate" (video)

Andare in onda in diretta tv comporta anche la possibilità che un imprevisto sopraggiunga all'improvviso e che il conduttore bravo e professionale sia pronto ad affrontarlo. Ed è quello che ha fatto oggi Antonella Clerici che, suo malgrado, durante il gioco telefonico ha ascoltato il commento di una telespettatrice ignara di essere già in contatto con il programma È sempre mezzogiorno, ha superato qualche istante di comprensibile smarrimento e poi ha proseguito serenamente.

Tutto è successo al Gioco del Bonsai che mette in pali buoni spesa. La signora Maria è stata messa in viva voce: "Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo' hanno passato un'altra. Queste so' raccomandate…", ha affermato la donna probabilmente riferendosi al centralino. Basita Antonella Clerici: "Pronto? Eh? (…) Sentivo che parlavi, non so di che cosa… (…) Non pensavi di parlare con me, parlavi anche col centralino. Magari pensavi di giocare…". Imbarazzata, la signora Maria ha cambiato subito argomento svelando che chiamava da Roma e che si trovava in macchina, sull'autostrada diretta al paese natale del suo compagno. Alla fine la signora Maria, ex impiegata alle poste ormai in pensione, non ha indovinato il numero delle foglie e a portarsi a casa i 2700 euro di in palio è stata la telespettatrice successiva, una futura mamma di nome Silvia.

Di seguito il momento della telefonata