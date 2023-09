Antonella Clerici si commuove in diretta al tg: "Faccio un po' fatica"

Antonella Clerici è pronta a tornare ogni giorni su Rai1 con il suo È sempre mezzogiorno, l'appuntamento quotidiano con la buona cucina. Da quest'anno sarà poi possibile per il pubblico partecipare al programma per cucinare il proprio "piatto del cuore". Per parlare della nuova edizione dello show mattutino e di The voice Kids la conduttrice è stata ospite di Tg1 mattina estate. A intervistarla Giorgia Cardinaletti che dopo alcune domande di rito ha poi voluto ricordare Fabrizio Frizzi, grande amico di Clerici.

Antonella vedendo le immagini del suo caro amico non ha potuto trattenere le lacrime e "Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza. Qui - spiega la conduttrice a Cardinaletti - lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più".

"Io rivedo Fabrizio in sua figlia Stella, che incontro ogni estate, secondo me Stella è l'erede di Fabrizio. Io spero di esserci ancora quando debutterà: io sono convinta che sarà un Fabrizio Frizzi, quindi Stella Frizzi, all'ennesima potenza. Di questo ne sono certa perché ha le doti per diventare una grande conduttrice televisiva", parole d'amore dolcissime che non possono non commuovere. E infatti Antonella e Carlotta Mantovan ogni estate si ritrovano e trascorrono alcuni giorni delle vacanze insieme. Un appuntamento imperdibile per entrambe.

Antonella questi mesi estivi li ha trascorsi all'insegna del relax e della famiglia: "L'ho passata in mezzo alla natura con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta". È possibile vedere il video su RaiPlay.