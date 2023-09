Antonio Ricci, retroscena bomba su Barbara d'Urso: "Pronta a vuotare il sacco"

Mentre Barbara d'Urso si gode il suo soggiorno londinese lontano dal clamore televisivo, in Italia si continua a parlare di lei come grande assente del palinsesto da poco ripartito. A fare il suo nome adesso è Antonio Ricci, ideatore e autore di Striscia la notizia, che nel corso della conferenza stampa della nuova edizione ha raccontato della proposta fatta all'ex volto di Mediaset e della risposta che lascia presagire importanti colpi di scena.

"Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore" ha fatto sapere Ricci: "Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo". Il riferimento, evidentemente, è al contratto di d'Urso con Mediaset che resta in piedi fino al 31 dicembre 2023. Fino ad allora, dunque, non è immaginabile di vederla in altri programmi, ma di certo a partire da gennaio 2024 qualcosa cambierà, visto che le offerte di lavoro per lei continuano arrivare anche dalla concorrenza (ultima in ordine di tempo, quella di Mara Venier che ha detto di averla invitata a Domenica In). Una battuta, poi Ricci l'ha riservata a Myrta Merlino che ha sostituito Barbara d'Urso nel pomeriggio di Canale 5: "So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset".