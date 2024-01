"Appresso alla musica" con Renzo Arbore, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano nella seconda serata di Rai 2 oggi, 18 gennaio 2023, a partire dalle 23.45, con un nuovo episodio di "Appresso alla musica", un programma prodotto da Rai Cultura e scritto dagli stessi Arbore insieme a Telesforo e Ugo Porcelli. Questo prezioso show sarà replicato successivamente il mercoledì in seconda serata su Rai5.

Appresso alla musica, le anticipazioni del 18 gennaio

Nella nuova puntata di "Appresso alla musica" Renzo Arbore offre un altro tassello del suo sguardo, iconico e coinvolgente, sulla storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del Novecento. Attraverso aneddoti, curiosità e contributi video spesso inediti, e tratti dai suoi show e programmi televisivi, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nelle atmosfere della musica di un'epoca passata ma da preservare.

L'episodio riserva al pubblico appassionato di musica momenti indimenticabili, come un omaggio alla melodia napoletana con esibizioni di artisti del calibro di Renato Carosone e Roberto Murolo, presentati attraverso un medley di celebri brani, tra cui "O Sarracino", "'Tu vuò fa l’americano","'Torero", '"'Caravan Petrol", "Giuvanne cu’ a chitarra".

Tra le altre chicche, vi è il ricordo di Teddy Reno, uno dei primi crooner italiani, in una performance del programma "Il caso Sanremo" del 1990. Un viaggio nel passato della televisione in bianco e nero include la straordinaria esibizione di Enzo Jannacci nel brano "Mexico e Nuvole" durante lo show "Speciale per voi," insieme all'insolita presenza di Domenico Modugno.

Arbore omaggia questa sera anche Nilla Pizzi, che vediamo alle prese con esibizioni di successi come "Vola colomba" "Grazie dei fiori" e "Papaveri e papere" tratte da "Il caso Sanremo" del 1990.

L'atmosfera vivace si sposta anche alla televisione a colori con "Quelli dello swing," presentando un classico di Natalino Otto, nella versione "Mamma mi piace il ritmo," con due ballerini d'eccezione, Lillo e Vincenzo Fesi, quest'ultimo considerato uno dei migliori danzatori swing del mondo.

Il gran finale è affidato a Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana con il brano "Aummo…aummo" scoperto e rilanciato in tutto il mondo dallo showman. Una serata imperdibile per gli amanti della musica, quindi, orchestrata dalla maestria e dalla passione di Renzo Arbore, tra i massimi cantori e narratori della nostra musica popolare.

Dove vedere “Appresso alla musica” in tv e in streaming (18 gennaio)

La terza puntata di "Appresso alla musica" va in onda giovedì 18 gennaio 2024 a partire dalle 23.45 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

