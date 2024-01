"Appresso alla musica" con Renzo Arbore, da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi, 4 gannaio 2024, dalle 23.20 su Rai 2, la nuova edizione di "Appresso alla musica": una serie musicale in venti puntate, con curiosità e inediti tratti dai programmi televisivi del grande Renzo Arbore. Quest'ultimo, affiancato da Gegè Telesforo, si abbandona a ricordi e aneddoti, propone prezioso materiale video e offre un'idea di spettacolo e di televisione fuori dal tempo, appassionata e di alta qualità.

Appresso alla musica, le anticipazioni

Renzo Arbore fa il suo ritorno sul piccolo schermo con una versione rinnovata di "Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore". La serie, composta da venti episodi, va in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai 2, mentre a partire dal 10 gennaio sarà replicata ogni mercoledì in seconda serata su Rai 5. Una perla televisiva che custodisce i momenti indelebili delle avventure di Renzo Arbore nel mondo dell'intrattenimento.

Il programma, frutto della collaborazione tra Rai Cultura, Arbore, Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, offre uno sguardo coinvolgente sulla storia della musica italiana e non solo della seconda metà del Novecento. LVerranno proposti video, anche inediti, provenienti dagli spettacoli e dai programmi televisivi del grande showman. In più, spazio anche ad aneddoti e curiosità.

Ogni puntata, presentata da Arbore e Gegè Telesforo, rivive incontri con importanti cantanti o gruppi musicali che sono stati ospiti nelle trasmissioni televisive di Arbore. Nella prima puntata, spiccano le esibizioni di una giovane Patty Pravo (da "Speciale per voi"), Gigi Proietti (da "Caro Totò, ti voglio presentare"), Tosca e Tullio De Piscopo (da "Il caso Sanremo") e Le Sorelle Bandiera (da "L’Altra domenica").

Questa nuova edizione di "Appresso alla musica" si distingue dalla precedente, orientandosi maggiormente verso le rarità e il recupero di brani forse dimenticati ma significativi per la musica italiana del passato. Le clip rivivono di nuova luce grazie a un bellissimo lavoro di restauro e rimasterizzazione audio.

Dove vedere “Appresso alla musica” in tv e in streaming (dal 12 dicembre)

La prima puntata di "Appresso alla musica" va in onda giovedì 4 gennaio 2024 a partire dalle 23.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV