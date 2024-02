"Appresso alla musica" con Renzo Arbore, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 1 febbraio 2024, a partire dalle 23.15 su Rai 2, il nuovo appuntamento con "Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore", il programma di Rai Cultura condotto da Renzo Arbore e Gegè Telesforo, si apre con un tributo alla musica bit di Rocky Roberts e prosegue con Peppino Di Capri, per poi concludersi con una parentesi brasiliana.

Appresso alla musica, le anticipazioni del 1 febbraio 2024

"Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore" è un appuntamento offerto da Rai Cultura, e guidato da Renzo Arbore e Gegè Telesforo. In onda con una nuova puntata nella seconda serata di Rai 2, l'odierno speciale si apre con un omaggio sentito alla musica bit di Rocky Roberts. Lo spettatore viene catapultato nell'anno 1965, ovvero il periodo storico in cui Renzo Arbore e Gianni Boncompagni scoprirono la voce di Roberts: un momento che segnò l'inizio di una collaborazione destinata a lasciare un'impronta indelebile nei successivi anni della nostra musica popolare. Fu proprio in quel periodo che Roberts fu invitato a Roma con un preciso incarico: comporre la sigla dello storico programma radiofonico "Bandiera Gialla".



Successivamente, il programma ci trasporta agli anni '50, un'epoca dominata in Italia (ma non solo) dai piano-bar con un affettuoso tributo a Peppino Di Capri e al suo straordinario percorso artistico, ricco di brani di successi, ancora oggi iricordati e ntonati da molte persone. E non possiamo dimenticare la passione travolgente del leggendario Roberto Murolo, immortalata nella sua commovente interpretazione del brano "N’accordo in fa", un momento indimenticabile tratto dalla trasmissione televisiva "Domenica In" del 1992.

Il racconto si sposta poi da Napoli al Brasile: il viaggio musicale di "Appresso alla musica" prosegue sulle note coinvolgenti di "Cacao meravigliao", eseguito con maestria da Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana al suggestivo Sambodromo di Rio de Janeiro. E per concludere in grande stile, lo spettacolo ci porta nell'atmosfera vibrante di "Indietro tutta", pietra miliare nell'itinerario artistico di Arbore, dove il pubblico si unisce in un'epica esibizione canora, creando un momento eccezionale nello studio televisivo.

Dove vedere “Appresso alla musica” in tv e in streaming (1 febbraio)

La nuova puntata di "Appresso alla musica" va in onda giovedì 1 febbraio 2024 a partire dalle 23.10 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Lo show sarà replicato successivamente il mercoledì in seconda serata su Rai5.

