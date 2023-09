Arena Suzuki dai 60 ai 2000, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Un appuntamento da non perdere per tutti i nostalgici amanti della musica italiana e internazionale. A partire da questa sera, per tre sabati Rai 1 trasmette "Arena Suzuki dai 60 ai 2000": anche ideatore dello show, Amadeus conduce un viaggio che attraversa cinque decenni di musica, dagli anni '60 al primo decennio dei 2000. L'Arena di Verona diventa per l'occasione scenario di una grande festa popolare, che accoglie sul palcoscenico una grande quantità di artisti, italiani o internazionali, che ripropongono alcuni tormentoni che hanno fatto da colonne sonore delle nostre vite.

Amadeus, insieme al DJ Massimo Alberti, farà scatenare il pubblico presente all'Arena di Verona, ma anche i telespettatori da casa: canzoni iconiche che abbracciano più generazioni di ascoltatori, eseguite da coloro che le hanno portate al successo: talvolta artisti dimenticati, altre volte vere pietre miliari della musica: a quest'ultima categoria appartengono ad esempio i SImple Minds, annunciati come super-ospiti della prima puntata.

La prima edizione di "Arena Suzuki '60 '70 '80" si è svolta nel 2021, segnando il debutto di Amadeus come presentatore sul palco dell'Arena di Verona e il suo ritorno dietro i piatti della consolle. Molti dei brani eseguiti sono quelli che ha suonato durante le sue serate in discoteca: per il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo si tratta di una manifestazione particolarmente sentita.

"Radio 2" è la radio ufficiale di "Arena Suzuki dai 60 ai 2000", un evento prodotto da Arcobaleno Tre.