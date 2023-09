Arena Suzuki dai 60 ai 2000, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Un viaggio divertente e nostalgico attraverso le epoche e le emozioni degli ascoltatori, guidati da ricordi indelebili e canzoni intramontabili che hanno segnato diverse generazioni. Tutto ciò è "Arena Suzuki dai 60 ai 2000", trasmesso oggi per la prima volta di mercoledì, come sempre dalla bellissima Arena di Verona

Il padrone di casa Amadeus, riveste in tale occasione il doppio ruolo di conduttore e di DJ, recuperando così il lavoro della sua giovinezza. Le tre serate della rassegna musicale uniscono il pubblico dell'Arena e quello da casa in un'unica grande festa, mediante i brani che hanno segnato ben cinque decenni di musica italiana e internazionale, interpretati direttamente dagli artisti che li hanno lanciati.

Gli ospiti speciali della seconda puntata sono i Kool & The Gang, un gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York, capace di spaziare tra generi musicali come il jazz, il soul, il funk e la disco.

"Arena Suzuki dai 60 ai 2000" è un programma prodotto da Arcobaleno Tre per Rai, nato da un’idea di Amadeus. L’ultimo appuntamento è previsto per mercoledì 4 ottobre. "Radio 2" è la radio ufficiale della manifestazione.