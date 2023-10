Arena Suzuki dai 60 ai 2000, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Rai 1 trasmette la terza e ultima puntata di "Arena Suzuki dai 60 ai 2000": un viaggio emozionante e nostalgico attraverso i decenni e le passioni musicali degli spettatori, guidati da ricordi indelebili e melodie senza tempo che, da generazione in generazione, sono giunte fino ai nostri giorni.

Facendo ritorno alle sue radic giovanilii, Amadeus, il padrone di casa, assume il doppio ruolo di conduttore e DJ e, affiancato dal DJ Massimo Alberti, offrirà al pubblico dell'Arena di Verona - nel corso degli ultimi anni splendido scenario di molti eventi televisivi musicali, operistici - l'opportunità di lanciarsi in canti, balli ed emozioni, in un rito collettivo in grado di abbracciare cinque decenni musicali. I brani sono eseguiti direttamente dagli artisti che li hanno portati al successo.

"Arena Suzuki dai 60 ai 2000" è un programma prodotto da Arcobaleno Tre per Rai, nato da un’idea di Amadeus. "Radio 2" è la radio ufficiale della manifestazione.