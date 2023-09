Arena Suzuki, tutti in piedi per Alan Sorrenti: l'esibizione è pura magia

Tanti sono stati gli ospiti presenti oggi, sabato 23 settembre, sul palco di Arena Suzuki, la cui prima di tre serate evento, tutte dedicate alla scena musicale degli anni '60, '70, '80, '90 e 2000 e condotte da Amadeus all'Arena di Verona, è andata in onda su Rai 1. Non tutti gli artisti però sono riusciti a dare vita alla calda, romantica e nostalgica atmosfera - donata anche dall'ottima scelta delle luci - che ha caratterizzato l'esibizione di Alan Sorrenti, tanto atteso e apprezzato che tutto il pubblico all'evento si è alzato in piedi appena il cantautore è stato annunciato e ha messo piede sul palco per cantare "Tu sei l'unica donna per me" e "Figli delle Stelle".

La magia è nell'aria

È stato Alan Sorrenti a chiudere la prima serata dello show ideato da Amadeus nel 2020, una scelta sensata visto la reazione dei fan sul web e all'Arena di Verona. Lui, con quell'energia che ancora non l'ha abbandonato, ha conquistato tutti con "Tu sei l'unica donna per me", un grande classico le cui parole sono state riportate sui social fino a notte fonda, durante la diretta e anche dopo. Qualcuno ha associato il brano al ricordo della propria madre, mentre altri si sono domandati come la gente possa ascoltare certi brani quando al mondo esistono questi capolavori senza tempo, ma sui social - è bene dirlo - si è parlato in maniera particolare del re della serata (oltre del movimentato ritorno delle Las Ketchup con "Asereje"). E mentre l'artista d'altri tempi, con una grinta invidiabile e uno stile giovanile, si esibiva all'Arena, dalla platea le persone sorridevano, cantavano a squarciagola e ballavano con le proprie compagne, guardandole negli occhi e tenendole per mano o abbracciandole. Un cult della musica italiana, quello citato, che ha unito tutti: giovani, adulti e anziani, ma anche genitori e figli, mariti e mogli, fidanzati, rendendo il gran finale più vivo che mai.