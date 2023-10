Arena Suzuki: gran finale tra musica, risate e bella nostalgia

Una sfilata di artisti e brani indimenticati e indimenticabili infiamma il pubblico dell’Arena di Verona, quello che segue l’ultima puntata di Arena Suzuki davanti alla tv, e i tantissimi che invece si godono la kermesse commentando in tempo reale ogni ospite, ogni nota, ogni emozione di un esaltante tuffo nella storia del pop recente in compagnia dei suoi grandi protagonisti.

Il sipario cala sullo show guidato da un Amadeus davvero in forma dopo più di due ore di grande intrattenimento.

A scaldare di più il cuore degli amanti della musica degli ultimi decenni sono grandissimi ritorni sul palco, come ad esempio quello di Nathalie Imbruglia, la cantante australiana che ha fatto scatenare il pubblico con i suoi due tormentoni datati al suo periodo d’oro, quello degli anni zero.

Ma per chi era in Arena di Verona così come per chi era a casa a seguire la manifestazione è stato impossibile anche non canticchiare il super tormentone di Valeria Rossi, Solo tre parole, non tornare bambini sulle note di Furia cavallo del west che beve solo caffè o non scatenarsi con l’elettropop di Howard Jones o non cantare un brano come Cinque giorni che, come ricorda Amadeus salutando Michele Zarrillo, conquista tutt’ora un disco d’oro all’anno.

C’è spazio anche per grosse risate per la versione molto più economica degli Abba, o meglio i loro cosplayer, interpretati dall’improbabile coppia Gabriele Cirilli- Francesco Paolantoni che si presentano acconciati nello stile non proprio sobrio caratteristico della band scandinava.

Fino al gran finale con i balli di gruppo, Pino D’Angiò e un’icona come Ivana Spagna. Una serata che si chiude con la promessa del conduttore di un arrivederci al prossimo anno e un vero e proprio applauso corale che si alza dai commentatori dei social. A giudicare dal sentiment Arena Suzuki è stata, semplicemente un trionfo, nel gradimento del pubblico.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“Coz I'm a lady lady lady, easy lady<br>Lady playin' passion through the night” ?<br><br>Sul palco dell’Arena di Verona Ivana Spagna con "Easy Lady" per <a href="https://twitter.com/hashtag/ArenaSuzuki?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ArenaSuzuki</a> <a href="https://t.co/lpjDuC3QNa">pic.twitter.com/lpjDuC3QNa</a></p>— Rai Radio2 (@RaiRadio2) <a href="https://twitter.com/RaiRadio2/status/1709687939351949814?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>