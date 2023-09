Arena Suzuki, i Blue conquistano tutti con A chi mi dice: la nostalgia è protagonista

Amadeus è tornato su Rai 1 per la seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, l'evento musicale registrato all'Arena di Verona che ha visto protagonisti del 27 settembre i Blue, uniti per dare vita a uno spettacolo emozionante in cui la nostalgia l'ha fatta da padrone. Erano gli anni 2000 e la boy band britannica composta da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa si trovava in cima alle classifiche con la sua indimenticabile "A chi mi dice", unico brano in lingua italiana del gruppo, riproposto in diretta insieme a "One Love", altra hit che il pubblico ha apprezzato così tanto da cantare a squarciagola e lasciarsi andare a mosse energiche e del tutto inaspettate, essendo una canzone dal ritmo abbastanza lento.

Le canzoni

Era già un delirio quando Amadeus ha presentato la band, una delle più famose e con 15 milioni di copie vendute nel mondo, ma il loro ingresso trionfale sul palco dell'Arena ha portato le persone ad alzarsi in piedi per intonare all'unisono "One Love", celebre brano del 2009 che racconta il senso e la forza di un amore ed è arrivato nono in classifica tra i singoli più venduti di quell'anno. E poi "A chi mi dice", la canzone più amata e conosciuta dal pubblico uscita nel 2004. Sarà per il fatto che il brano è in italiano? Non solo, perché a scuotere sono anche le parole del testo, che vede al centro della storia la fine di un amore e la speranza che lei possa tornare, anche se un altro uomo è già pronto a farla sorridere. Una storia vera, un po' scontata ma triste, che probabilmente tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita e che, forse, proprio perché affronta un tema universale è così amata dal pubblico.

Il pubblico dell'Arena

Che i Blue fossero molto attesi dal pubblico già si sapeva. Da sabato scorso, quando sono stati annunciati, commenti su commenti sui social: tutti volevano rivederli in Italia, su un palco che da anni ospita gli eventi più importanti del settore musicale: dai concerti ai programmi televisivi più rilevanti. Ma i fan (di tutte le età) questa sera si sono proprio superati, dando libero sfogo alla loro voglia di divertirsi e celebrando la band dall'inizio e fino al termine del tempo a loro concesso. Come? Ballando e cantando insieme al gruppo ma anche tramite gesti di affetto, come può esserlo un bacio da lontano. Non sono mancati nemmeno gli applausi e le urla di apprezzamento alla fine di ciascuna performance, né tantomeno sorrisi e riprese con i cellulari. Insomma, l'emozione era tanta per tutti, anche per la band che sembrava non voler lasciare il palco e i suoi fan, soprattutto Duncan James, troppo preso dalle sue manie di protagonismo, in questo caso fin troppo evidenti.