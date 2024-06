Stefano De Martino in Rai grazie ad Arianna Meloni? La sorella della premier rompe il silenzio

La conferma che Stefano De Martino sarà legato alla Rai con un contratto di quattro anni che vedrà il 34enne "impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2" è arrivata qualche giorno fa. Ma già prima dell'annuncio ufficiale, le indiscrezioni su una presunta simpatia per l'ex ballerino da parte di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia nonché responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi, che avrebbe agevolato la sua promozione, erano circolate come fonte di qualche "agitazione in Rai", causa anche di imbarazzo per i vertici di viale Mazzini.

Oggi, però, rispetto a tutte le ricostruzioni che l'hanno riguardata, è arrivata la secca smentita della diretta interessata: intercettata a margine dell'evento del partito a Roma, Arianna Meloni ha negato ogni retroscena, compresa la conoscenza del conduttore tv e, quindi, il suo intervento per attribuirgli la conduzione dei programmi Rai.

"Sono sempre più incuriosita da questo fenomeno di mutazione della cronaca nel genere fantasy: certa stampa ormai inventa notizie dal nulla, mostrando una creatività davvero notevole. Credo che siamo di fronte ad un fenomeno sociologico, che andrebbe approfondito nelle università: il giornalismo gossipparo creativo" ha affermato Meloni: "Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino, guardo molto poco la tv e non mi interesso delle dinamiche in Rai, mi occupo h24 solo di Fratelli d'Italia e della straordinaria campagna elettorale che stiamo facendo sui territori. Fantasy per fantasy, al giornalismo creativo preferisco di gran lunga grandi saghe come il Trono di Spade".

Stefano De Martino in Rai: le indiscrezioni sul "megacompenso"

Dalla prossima stagione a Stefano De Martino dovrebbe andare la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell'access prime time di Rai1, Affari Tuoi, format prodotto da Banijay nelle mani di Amadeus fino alla fine di questa stagione che segna il termine del suo rapporto con la Rai. Sull'incarico si sono levate voci anche in merito a un megacompenso, dettaglio (anche questo) non confermato da fonti ufficiali.