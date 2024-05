Ascolti tv: Belve chiude col botto, ma Fagnani chiude con una "strana" frase

È stata una stagione positiva per Belve, quella che si è conclusa ieri sera. Ottimi ascolti anche per l'ultima puntata, con ospiti del calibro di Francesca Pascale e Piero Chiambretti e ben 1.981.000 spettatori incollati davanti alla tv (pari all’11.6% di share). Un risultato buono per la seconda rete. Eppure la frase con cui la conduttrice ha salutato il suo pubblico al termine dell'appuntamento conclusivo ha lasciato qualche interrogativo, in alcuni casi un po' di preoccupazione tra i suoi fan più affezionati.

In chiusura di puntata, dopo i dovuti ringraziamenti al pubblico, Fagnani ha infatti detto guardando in camera: "Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede". Una frase che il pubblico trova allarmante soprattutto se si pensa al momento delicato che sta affrontando la Rai, con grosse manovre di conduttori che hanno scelto di trasferirsi su altre reti. Da Amadeus a Fabio Fazio, più volti storici del servizio pubblico si sono trasferiti sul Nove, ovvero laddove anni fa cominciò proprio il cammino di Belve (che si è poi trasferito su Rai Due, facendo cioè il percorso inverso). Che cosa ha voluto lasciar intender Fagnani?

Veniamo a tutti gli altri ascolti di ieri. Nella serata di ieri, martedì 30 aprile 2024, su Rai1 Purché finisca bene – Digitare il codice segreto ha conquistato 2.297.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 la semifinale di Champions League – Bayern Monaco-Real Madrid ha intrattenuto 4.162.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Italia1 Le Iene hanno ottenuto 1.428.000 spettatori con il 9.4% (Cosa Vi Siete Persi a 772.000 e il 14.3%), mentre Rai3 Tra due mondi ha collezionato 636.000 spettatori e il 3.2%.

E ancora su Rete 4 È Sempre Cartabianca è stata vista da 709.000 spettatori (4.8%), mentre su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.202.000 spettatori e il 7% (presentazione a 1.113.000 e il 5.2%, Più di 50 minuti a 532.000 e l’8%). Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 358.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove La maschera di Zorro ha chiamato a sé 341.000 spettatori (2%).