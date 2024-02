Ascolti tv: chi ha vinto tra "C'è Posta per Te" e "Tale e quale show"

Regina degli ascolti del sabato sera è ancora una volta Maria de Filippi che raggiunge 4.659.000 milioni di spettatori con il suo "C'è posta per te" (31% di share). È questo il programma più visto di sabato 24 febbraio 2024, con in seconda posizione "Tale e quale Sanremo", lo spin-off di Tale e quale show condotto da Carlo Conti, che si ferma a 3.159.00 spettatori pari al 19% di share. Un risultato comunque ottimo anche per il secondo classificato. Sul terzo gradino del podio il film "Cattivissimo me 2", in onda su Italia 1, che ha interessato 822.000 spettatori pari al 5% di share.

C'è Posta per te si conferma quindi il programma con cui gli italiani preferiscono trascorrere il sabato sera: ieri ad animare la serata le ospitate di Alessandro Siani, intento nella sfida di trovare un fidanzato alla cantante Arisa, e i ragazzi del Volo. La finale di Tale e quale, ultima puntata di questa edizione, è stata invece vinta da Alessandro Greco nei panni di Toto Cutugno.

