"Mediaset sorpassa la Rai". L'ad scrive a Fiorello: "Fake news. Non è vero"

Roberto Sergio, ad della Rai, ha smentito la notizia riguardante il sorpasso di Mediaset sulla Rai sugli ascolti. Rosario Fiorello alla sua VivaRai2! ha letto la notizia, citando Repubblica, "Rai, il cda ammette il sorpasso di Mediaset. La fuga delle star spaventa la tv pubblica". Quasi a fine puntata però ecco che Fiorello interrompe il flusso della trasmissione per leggere i messaggi che gli ha inviato Sergio.

"Non è un cazziatone, ma quasi, mi scrive Roberto Sergio: 'Hai letto una fake news, è il miglior bilancio degli ultimi anni e siamo sempre leader negli ascolti, Repubblica va presa con le molle'. Posso dire ad non è solo su Repubblica, se è una fake l'hanno ripresa tutti. E se è una fake smentitela, ma noi non possiamo esimerci, non facciamo sconti a nessuno". "E ora l'ad Sergio l'ha smentita", sottolinea Biggio. "Agenzie per cortesia riportatelo e per correttezza scrivete anche questo", ha aggiunto infine Fiorello. Fiorello per rendere la notizia ancora più ufficiale ha mostrato lo schermo del telefono e in particolare i messaggio che Sergio gli ha inviato.

Una posizione, quella dell'ad, in netto contrasto rispetto a quanto certificato dal Cda Rai. Sul documento di bilancio 2023 approvato il 16 aprile, riporta il quotidiano, è scritto che dall'1 gennaio al 31 dicembre la televisione di Stato "registra nell’intera giornata il 37% di share". Mediaset negli stessi mesi ha totalizzato invece il 37,7. Si tratterebbe, anche se l'ad l'ha smentita, della prima volta che la tv privata di Berlusconi supera quella statale.