Ascolti tv, com'è andata l'ultima puntata di Tale e Quale Show

Un altro finale con il botto per la Rai. Dopo l'ultima puntata di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta, andato in onda giovedì 9 novembre ieri sera, 10 novembre, la tv statale assesta un altro colpo a Mediaset con la finalissima di Tale e Quale Show che per poco non totalizza 4milioni di spettatori. Un successo già scritto che però sottolinea quanto il programma di Carlo Conti, con i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio (che ieri sera indossava un abito dai mille occhi), sia amato.

I dati Auditel di venerdì 10 novembre

Rai 1 il gran finale di Tale e quale Show, ha totalizzato 3.962.000 spettatori pari al 25.9% di share;

Rai 2 la serie The Rookie ha raggiunto 571.000 spettatori (3.4%);

Rai 3 il film Settembre è stato visto da 536.000 spettatori con uno share del 2.9%;

Rete 4 Quarto Grado ha coinvolto 1.254.000 spettatori (8.8%)

Canale 5 il film La matassa è stato seguito da 1.475.000 spettatori con uno share dell’8.7%;

Italia 1 il film Hunter’s Prayer – In fuga è stato visto da 1.064.000 spettatori (5.7%);

La7 Propaganda Live ha raggiunto ben 853.000 spettatori e il 6.4%;

Tv8 Elodie Show 2023 ha interessato 266.000 spettatori (1.4%);

Nove Fratelli di Crozza ha ampiamente superato il milione con1.223.000 spettatori con il 6.4%.

