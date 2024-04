Ascolti tv: chi ha vinto tra Amici e I Migliori Anni

Nuovo sabato sera, nuova sfida tra giganti sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset: da un lato Carlo Conti con il ritorno del suo show I migliori anni e dall'altro Maria De Filippi che continua a condurre, ormai da 23 anni, uno dei talent show più famosi e amati dal pubblico: Amici. Ma chi avrà vinto la sfida di ascolti in questo sabato sera del 20 aprile 2024? Il pubblico italiano ha preferito fare un tuffo nel passato seguendo I Migliori Anni su Rai1 oppure guardare i giovani artisti emergenti sfidarsi a colpi di canzoni, coreografie e guanti di sfida?

La scorsa settimana ad avere la meglio era stata Maria De Filippi con il serale di Amici a vincere conquistando 5 3.639.000 spettatori pari a uno share del 25.2%. Secondo arrivato Carlo Conti con 2.532.000 spettatori pari al 16.8% di share. Sarà riuscito il conduttore toscano a battere la regina degli ascolti?

Maria De Filippi vs Carlo Conti

Non è una novità la sfida del sabato sera tra due veterani della tv. Carlo Conti e Maria De Filippi, infatti, sono spesso rivali cercando di conquistare la propria fetta di pubblico del sabato sera sfidandosi con diversi dei loro cavalli di battaglia. In questo momento sono alle prese con alcuni dei loro programmi più riusciti e seguiti di sempre: I Migliori Anni, il format ormai diventato un classico del piccolo schermo che si propone di far rivivere al pubblico in studio e ai telespettatori le emozioni e i momenti più indimenticabili dei passati decenni, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode mai dimenticate. E poi c'è Maria De Filippi che da 23 anni prende un gruppo di giovanissimi aspiranti cantanti e ballerini, li fa studiare nella sua scuola e li porta a diventare dei talenti indiscussi tra sfide, esibizioni, classifiche e il tanto ambito serale.

Ascolti tv di sabato 20 aprile 2024: chi ha vinto tra Maria De Filippi e Carlo Conti

Tra Maria De Filippi e Carlo Conti, la leader indiscussa di ascolti si conferma De Filippi con Amici che ha raccolto davanti al video 3.843.000 spettatori con uno share del 25.7%. Pur essendo arrivato secondo, Carlo Conti migliora i suoi ascolti con una netta crescita rispetto alla scorsa settimana. I Migliori anni, infatti, ha conquistato 3.064.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Ascolti tv di sabato 20 aprile 2024: prime time

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 975.000 spettatori (5%) e F.B.I. International di 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Madagascar ha radunato 774.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 Le Ragazze coinvolge 680.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 1.041.000 spettatori (6%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.113.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 336.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 446.000 spettatori con il 2.5%.