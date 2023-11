Ascolti tv: chi ha vinto tra la prima puntata di "Io Canto Generation" e "Noi e"

Un mercoledì sera ricco di appuntamenti televisivi: dalla serata di beneficenza dedicata all'Unicef condotta da Mara Venier e Loretta Goggi, Noi e, a Io Canto Generation con Gerry Scotti, da Chi l'ha visto? alla prima puntata di Noi siamo leggenda.

Per lo zio Gerry quello di ieri sera è stato il debutto di una nuova versione di Io Canto, format nel quale ha sempre creduto molto e di cui ha sentito la mancanza in questi 10 anni. Il talent può contare, oltre che sulla bravura dei giovanissimi cantanti, anche su una giuria e dei coach importanti: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola sono i giurati mentre Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta (che a 14 anni vinse Io Canto), Iva Zanicchi, Fausto Leali sono i capitani delle squadre. Io Canto Generation con ben 3.191.000 spettatori e uno share del 21.5% si aggiudica il podio come programma più visto del prime time.

Al secondo posto Chi l'ha visto? con 2.000.000 spettatori pari all’11.9% di share e al terzo Noi e con 1.571.000 spettatori ottenendo il 9.6%.

I dati Audite di mercoledì 22 novembre

Rai 1: Noi e con 1.571.000 spettatori ottenendo il 9.6%.

Rai2: Noi Siamo Leggenda è stato seguito da 834.000 spettatori con il 4.8%.

Rai3: Chi l’ha Visto? è stato seguito da 2.000.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro è stato seguito da 775.000 spettatori con il 5.5% di share.

Canale 5: Io Canto Generation ha totalizzato 3.191.000 spettatori e uno share del 21.5%

Italia 1: Stolen è stato la guardato da 938.000 spettatori pari al 5.1% di share.

La7: Una Giornata Particolare – I Medici – La Congiura dei Pazzi è stato visto da 1.215.000 spettatori e il 6.9% di share. Tv8: X-Factor è stato seguito da 413.000 spettatori con il 2.7% di share.