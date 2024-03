Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di "Se potessi dirti addio" con Gabriel Garko

Un altro venerdì sera in cui si sono scontrati Rai e Mediaset. Da una parte il rito della Via Crucis, il film Jungle Cruise e lo speciale su Eleonora Abbagnato; dall'altra la prima puntata della nuova serie tv di Canale 5, Se potessi dirti addio, Quarto Grado e il film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald.

Intorno alle 11:00 di sabato 30 aprile sarà possibile scoprire i dati Auditel dei programmi andati in onda nella prima serata di venerdì 29 marzo.

I principali programmi andati in onda il 29 aprile

Rai1 ha trasmesso in mondovisione, in diretta dal Colosseo, il tradizionale rito presieduto da Papa Francesco che quest'anno però è stata molto più meditativa. Su Rai 3 invece è stato possibile scoprire la storia di Eleonora Abbagnato. Il documentario a lei dedicato - attraverso immagini inedite della sua infanzia, dei suoi spettacoli e testimonianze di amici, parenti, compagni d'arte e grandi artisti con cui ha collaborato - è un viaggio emozionale, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia di una delle sue più importanti esponenti.

Su Canale 5 invece sono andati in scena Gabriel Garko e Anna Safronick: i protagonisti di "Se potessi dirti addio", una serie thriller diretta dalla coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction segue la storia di Elena, una neuropsichiatra devastata dalla morte improvvisa e brutale del marito Lorenzo, investito in un tragico incidente. Dopo un anno di dolore e lutto, la donna, madre di due figlie, torna al lavoro cercando di ritrovare un senso nella sua vita. Il suo primo incarico è il caso del Paziente 13, Marcello, un uomo che ha perso completamente la memoria e non ricorda nulla del suo passato.