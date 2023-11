Ascolti tv: com'è andata la prima puntata di Boomerissima con Alessia Marcuzzi

Halloween, la notte più paurosa dell'anno, non ha interrotto la consueta programmazione televisiva e così a colpi di share si sono affrontate le varie reti. A dominare sugli ascolti il nuovo episodio della serie tv Per Elisa – Il caso Claps andato in onda su Rai 1 e che ha totalizzato il 17.9% di share. Al secondo posto Canale 5 con il film Attraverso i miei occhi che ha ottenuto il 10.3% di share. Ieri sera però è stata la serata d'esordio di Alessia Marcuzzi con la seconda stagione di Boomerissima, su Rai 2, che ha ottenuto un buon risultato, ma non eccelso se paragonato al debutto dello scorso anno che ottenne 1.310.000 spettatori ovvero 7.4% di share.

Da ricordare che su Rai 2, dopo Boomerissima, è andato in onda Bar Stella il programma condotto da Stefano De Martino che ha avuto un inizio di stagione un po' tiepido totalizzando 378.000 telespettatori per uno share del 7,27% (la prima puntata della scorsa stagione aveva raggiunto 438.000 spettatori).

I dati Auditel della prima serata del 31 ottobre 2023

Rai Uno: Per Elisa – Il caso Claps è stato visto da 2.855.000 telespettatori (17.9% di share);

Rai Due: Boomerissima ha ottenuto 873.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Avanti popolo ha coinvolto 420.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 822.000 spettatori (6.1%);

Canale 5: Attraverso i miei occhi è stato seguito 1.698.000 spettatori (10.3%);

Italia 1: Le Iene è stato seguito da 1.248.000 spettatori (9.5%);

La7: DiMartedì ha coinvolto 1.164.000 spettatori (7.5%);

TV8: Pechino Express – La Via delle Indie è stato visto da 368.000 spettatori (3.3%);

Nove: Mister Felicità ha totalizzato 275.000 spettatori (1.6%).

