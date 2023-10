Ascolti tv: chi ha vinto tra Tu si que vales e Reazione a catena

Nella serata di ieri, sabato 7 ottobre 2023, c'è stato un solo ed unico vincitore: Tu si que vales. Il programma di Canale 5 con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi è stato visto da quasi 4 milioni di telespettatori, quasi il doppio di Tutti Giocano a Reazione a Catena, la seconda ed ultima puntata speciale del quiz condotto da Marco Liorni.

I dati Auditel del 7 ottobre

Rai1 Tutti Giocano a Reazione a Catena ha conquistato 2.008.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Canale5 Tú Sí Que Vales ha totalizzato 3.713.000 spettatori con uno share del 28.5%.

Rai2 Tg2 Post Speciale è stato visto da 619.000 spettatori (3.7%).

Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha coinvolto 772.000 spettatori (4.7%).

Rai3 Italic, carattere italiano ha raggiunto 461.000 spettatori e il 3.1%.

Rete4 Quarta Repubblica – Speciale ha ottenuto un a.m. di 452.000 spettatori (3%).

La7 In Altre Parole è stato visto da 869.000 spettatori con il 5.4%.

Tv8 la Formula 1 con GP Qatar – Sprint è stata seguita da 556.000 spettatori (3.3%).

Nove Faking It – Bugie o verità? ha segnato 275.000 spettatori (2.1%).