Ascolti tv, il film "Se scappi ti sposo" sfida Amici di Maria De Filippi: com'è andata

Ascolti tv di sabato 30 marzo 2024: quale rete televisiva ha registrato il maggiore interesse del pubblico nella prima serata? Se per il sabato precedente alla Pasqua Rai1 ha optato per un classico della filmografia come Se scappi ti sposo, commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere, Canale 5 non ha fatto mancare ai suoi telespettatori l'appuntamento fisso e seguitissimo di questo periodo, ovvero Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua seconda puntata del Serale.

I risultati della sfida televisiva tra le due ammiraglie Rai e Mediaset saranno pubblicati non appena l'Auditel pubblicherà i dati, intorno alle ore 11.

I programmi di sabato 30 marzo 2023

"Se scappi ti sposo" trasmesso ieri su Rai 1 in prima serata è un film del 1999 diretto da Garry Marshall e interpretato da Julia Roberts e Richard Gere che tornarono a lavorare insieme dopo il successo di Pretty Woman del 1990. La trama racconta di Ike, cronista di New York, che ha soltanto un'ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita scappare davanti all'altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.

Quanto ad Amici, la seconda puntata del Serale ha stabilito l'eliminazione del ballerino Giovanni, in ballottaggio con Marisol. Barbara Foria è stata ospite con un divertente monologo che ha fatto anche molto riflettere. Focus: l’accettazione del proprio corpo, soprattutto per le donne. L'ospite musicale, invece, è stato Ermal Meta che ha presentato il nuovo singolo dal titolo "L'unico pericolo". La diretta è stata anche segnata dal litigio tra le due insegnanti di canto Cuccarini e Pettinelli.