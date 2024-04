Ascolti tv: chi ha vinto tra "Amici" e la prima puntata de "I migliori anni" con Carlo Conti

Chi ha vinto lo scontro a colpi di share e telespettatori tra il Serale di Amici e I migliori anni? Un sabato sera tra titani, in quanto ieri, 6 aprile, sono stati schierati dalle reti ammiraglie, della tv statale e del Biscione, due dei programmi più amati in assoluto dal pubblico. Il talent di Maria De Filippi è ormai un certezza, merito anche del coinvolgimento dei giovanissimi, lo show condotto da Carlo Conti invece porta indietro nel tempo alla scoperta, o riscoperta, delle emozioni e i momenti più indimenticabili dei decenni passati, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode che hanno segnato la storia. Cavallo di battaglia del programma gli ospiti tra cui Nile Rodgers (fondatore degli Chic), George Mccrae e Raymond Burns dei Damned, noto come Captain Sensible, insieme a grandi nomi della musica italiana come Patty Pravo, Amedeo Minghi...

I dati Auditel saranno disponibili qui su Today.it intorno alle 11 di domenica 7 aprile.

I programmi in prima serata

Oltre ad Amici e I migliori anni, su Rai2 era in programma F.B.I, su Rai3 Todo Modo. Rete4 ha offerto Don Camillo, Italia1 Kung fu panda 3, La7 In altre parole e su Tv8 sono andati in onda prima Bruno Barbieri con 4 Hotel e poi Alessandro Borghese con il quinto e sesto episodio della settima stagione di 4 ristoranti.