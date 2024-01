Ascolti tv: Amadeus e la Rai contro Panicucci e Mediaset. Chi ha vinto

Mediaset contro Rai. L'epico scontro non va in vacanza neanche l'ultimo dell'anno e così gli ascolti tv diventano fondamentali per capire quale dei due programmi musicali è stato il più seguito. L'anno che verrà su Rai 1 o Capodanno in musica su Canale 5? Amadeus o Federica Panicucci?

Ieri sera, 31 dicembre, la vittoria è stata schiacciante. Rai1 ha dominato la serata con il 40% di share e 6.202.000 spettatori, contro il 18.1% di share e 2.631.000 telespettatori di Capodanno in musica. Un distacco netto che non lascia alcun dubbio: la serata di Amadeus è piaciuta di più. Inoltre L'anno che verrà ha regalato il primo meme dell'anno: al momento del countdown stava cantando Annalisa e Amadeus l'ha interrotta perché mancavano pochi secondi allo scoccare della mezzanotte.

Tutti i dati Auditel del 31 gennaio 2023

Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20:52 alle 00:56, ha totalizzato 6.202.000 spettatori ovvero il 40.1% di share e, dalle 1:00 alle 1:38, 3.601.000 spettatori pari al 40.7%. Su Canale5 il Capodanno in Musica di Panicucci ha ottenuto 2.631.000 spettatori pari al 18.1% di share. Lo scorso anno aveva vinto Amadeus, ma quest'anno segna un distacco ancora maggiore. Il 31 dicembre 2022 erano questi i dati: Amadeus 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share e Panicucci 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.

Su Rai2 La carica dei 101 ha totalizzato 1.107.000 spettatori (6.8%). Italia1 con Now You See Me 2 è stata vista da 490.000 spettatori (3.1%). Rai3 con il 45° Festival del Circo di Montecarlo è stata seguita da 1.280.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Un amore sotto l’albero è stato visto da 288.000 spettatori con l’1.8%. La7 con la commedia A qualcuno piace caldo ha coinvolto 319.000 spettatori con il 2%. Edward mani di forbice, su Tv8, ha registrato 195.000 spettatori con l’1.2%.