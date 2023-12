Ascolti tv, chi ha vinto tra "Ballando con le Stelle" e "Grande Fratello Vip"

Ballando con le stelle cresce e domina la sfida degli ascolti del sabato sera: lo show condotto da Milly Carlucci su Rai1 ha collezionato ieri una media di 3 milioni 334mila telespettatori pari al 23.74% di share. In seconda posizione tra i programmi più visti il Grande Fratello, che su Canale 5 si è fermato a 2 milioni 362mila con il 17.88%.

Su Rete 4 bene il classico "Continuavano a chiamarlo Trinità" con 1 milione 101mila telespettatori e il 6.6%. Su La7 In Altre Parole ha fatto registrare 1 milione 52mila con il 5.8%. Su Italia 1 il film Bumblebee ha interessato 864mila persone pari al 5.1%. Su Rai2 gli episodi del serial S.W.A.T. hanno avuto rispettivamente 798mila spettatori con il 4.28% e 791mila con il 4.57% nel secondo. Su Rai3 l'appuntamento con Sapiens - Un Solo Pianeta ha fatto segnare 651mila con il 4.11%. Su Tv8 Quattro ristoranti ha raccolto 508mila con il 2.8%. Sul Nove Micheal Jackson - L'Uomo allo Specchio ha ottenuto 346mila con l'1.9%.

Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata con 7 milioni 59mila telespettatori e il 38.08% di share, a fronte dei 6 milioni 421mila con il 34.64% della Rai; in seconda serata con il 41.17% (rispetto al 36.17% di Viale Mazzini) e nelle 24 ore con il 37.77% (Rai al 36.05%).