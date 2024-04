Ascolti tv: Belve fa il botto con Fedez

Come era prevedibile, Belve fa il botto con l'ospitata di Fedez. Ascolti altissimi per il programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, che si è assicurata la prima apparizione televisiva del cantante dopo la rottura con Chiara Ferragni. La puntata trasmessa martedì 9 aprile ha segnato il record per il programma: 2.213.000 spettatori con il 12,6% di share. Tra gli ospiti oltre a Fedez anche Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. La precedente puntata, trasmessa martedì 2 aprile, era stata seguita da 1.815.000 spettatori pari al 10.4% di share. "Grazie" scrive Fagnani sul suo profilo Twitter in un messaggio agli spettatori.

A seguire, tutti gli ascolti di ieri sera: