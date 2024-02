Ascolti tv, battaglia tra C'è posta per te e l'ultima puntata di Tali e Quali: chi ha vinto

Una prima serata a colpi di share. Anche sabato sera si è consumata la lotta tra Mediaset e Rai e il vincitore è stato solo uno. I dati Auditel parlano chiaro: Maria De Filippi con C'è posta per te ha superato di gran lunga il collega Carlo Conti con l'ultima puntata di Tali e Quali. De FIlippi ha sfiorato i 5 milioni di spettatori, Conti invece i 3 milioni. Le storie raccontate dal programma di Canale 5 hanno letteralmente sbaragliato gli imitatori di Rai1.

C'è posta per te il prossimo sabato, ovvero il giorno della finale di Sanremo, non andrà in onda. Per questo il risultato di questo fine settimana è particolarmente importante.

I dati Auditel del 3 febbraio 2024

Rai 1: la finale di Tali e Quali (live) ha totalizzato 2.987.000, 18,48%

Rai 2: FBI 814.000, 4,26%, FBI International 699.000, 3,97%

Rai 3: Quinta Dimensione ha registrato 430.000 telespettatori, share 2,66%

Rete 4: il film Bomber ha realizzato 500.000 telespettatori, share 2,87%

Canale 5: C’è posta per te (tutte le storie) è stato visto da 4.649.000 telespettatori, share 30,97%.

Italia 1; il film d’animazione Spirit – Il ribelle ha ottenuto 587.000 telespettatori, share 3,17%.

La7: In altre parole è stato seguito da 1.142.000 telespettatori, share 6,19%.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti è stato visto423.000, 2,2%.

Nove: La vera storia della Uno bianca ha totalizzato 350.000 telespettatori, share 2,1.