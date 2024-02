Ascolti tv: chi ha vinto tra "Ciao Darwin" e "The voice senior"

La seconda puntata di The Voice Senior 4, in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita della prima serata di ieri, venerdì 23 febbraio, con 3.823.000 spettatori e il 23% di share. Al secondo posto, l'ultima puntata di Ciao Darwin 9 su Canale 5, con 2.908.000 spettatori e il 20% di share. Al terzo posto, Quarto Grado su Rete4, con 1.203.000 spettatori e l'8% d share.

Quarta posizione per il ritorno di 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.149.000 spettatori e il 6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Attacco a Mumbai Una vera storia di coraggio' su Italia 1 (935.000 spettatori, share 5.3%), 'The Father - Nulla è come sembra' su Rai3 (925.000 spettatori, share 4.9%), 'Propaganda Live' su La7 (852.000 spettatori, share 6%), 'C'era una volta il crimine' su Rai2 (543.000 spettatori, share 2.9%), 'Cucine da Incubo' su Tv8 (304.000 spettatori, share 1.6%).

Bonolis dà l'addio allo show: "Iniziato nel 1998, chiude oggi"

Ma Ciao Darwin sarà dunque chiuso per sempre. Ieri sera al pubblico non sono sfuggite alcune parole di Paolo Bonolis, ritenute definitive circa il destino dello show: "Se non sbaglio", ha detto al termine della puntata, "tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024, e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi".

Intanto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, si complimenta con la squadra per il lavoro di queste settimane. Nel corso della stagione, lo show ha ottenuto una share media del 27.15% (21.96% individui) e 3.202.000 spettatori, segnando picchi di 4.700.000. Boom, infine, il riscontro tra i giovani, dove Darwin registra una share media del 41%, tra i 15-19enni, e del 38.5%, tra i 15-34enni. Le parole di Scheri: "L’istrionico Paolo Bonolis - con il grande Luca Laurenti, il regista Roberto Cenci e un eccellente team autoriale e produttivo - ha realizzato uno show, che non ha eguali nel panorama televisivo italiano: “Ciao Darwin”. La dilatazione del reale cui il programma dà vita diverte e fa riflettere, accendendo i riflettori su difetti e pregi della nostra società, in un match formidabile e leggerissimo. Darwin si conferma una preziosa risorsa dell’ammiraglia Mediaset: un plus per il quale, ancora una volta, e con grande stima, esprimo gratitudine a Paolo, a Luca e a tutta la squadra. Grazie!".