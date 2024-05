Ascolti tv, com'è andata la finale di Amici

Nella serata di ieri, sabato 18 maggio, la finale di Amici - in diretta su Canale 5 - ha avuto praticamente campo libero. Su Rai 1 I Migliori dei Migliori anni, un best of del programma condotto da Carlo Conti, ha registrato 2.155.000 spettatori pari al 14.3% di share, mentre l'ultima puntata del talent di Maria De Filippi ha trionfato grazie a 4.484.000 spettatori e uno share del 31.8%. Numeri da capogiro per la conclusione di un'altra edizione di successo. Al terzo posto F.B.I. su Rai 2 con 954.000 spettatori e il 5.4% di share, e F.B.I. International con 838.000 spettatori e il 5.1% di share.

Ascolti tv di sabato 18 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: In altre parole su La7 con 918.000 spettatori e uno share del 5.4%, Shrek 2 su Italia 1 con 637.000 spettatori pari al 3.8% di share, Sapiens - Un Solo Pianeta su Rai 3 con 622.000 spettatori e il 4.2% di share, Le ali della libertà su Rete 4 con 603.000 spettatori e il 4.1% di share. A chiudere Accordi & Disaccordi sul Nove con 457.000 spettatori e il 2.8% di share, infine 4 Ristoranti su Tv8 con 197.000 spettatori e l'1.3% di share.