Ascolti tv, chi ha vinto tra Cuori e Caduta Libera (e come sono andate le altre sfide)

Debutto vincente per la seconda stagione di Cuori. La prima puntata della fiction, in onda su Rai1, ha vinto il prime time di ieri, domenica 1 ottobre, grazie a 3.049.000 spettatori pari al 19.4%. Al secondo posto Caduta Libera - I Migliori, su Canale 5, con 1.690.000 spettatori e l'11.9% di share, mentre su Italia 1 la serie F.B.I.: Most Wanted si piazza al terzo gradino del podio con 1.141.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Ascolti tv di domenica 1 ottobre: prime time

Fuori dal podio del prime time di ieri sera Il Collegio, su Rai2, che ha totalizzato 1.141.000 spettatori pari al 6.5% di share. A seguire Dritto e Rovescio su Rete 4 con 906.000 spettatori e uno share del 7.1%, Il Provinciale su Rai 3 con 672.000 spettatori e uno share del 3.8%, In Onda su La7 con 647.000 spettatori pari al 4% di share, Only Fun - Comico Show sul Nove con 460.000 spettatori e il 2.9% di share. Chiude A Testa Alta su Tv8 con 330.000 spettatori e l'1.9% di share.

Ascolti tv: le sfide del pomeriggio

La domenica occhi puntati anche sulle sfide del pomeriggio, soprattutto tra le ammiraglie Rai e Mediaset. Domenica In su Rai1, ha registrato 2.191.000 spettatori pari a uno share del 18.6% nella prima parte, 1.591.000 spettatori pari a uno share del 16.6% nella seconda parte. Verissimo, invece, su Canale 5 ha totalizzato 1.991.000 spettatori con il 22.2% di share nella prima parte, 1.791.000 spettatori con il 18.8% di share nella parte Giri di Valzer. Un testa a testa avvincente. La seconda puntata di Amici di Maria de Filippi, invece - in onda prima del programma di Silvia Toffanin - è stato visto da 2.598.000 spettatori pari al 23.7% di share.