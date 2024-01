Ascolti tv, "Doc" riparte alla grande: i numeri della prima puntata

È ripartita ieri, giovedì 11 gennaio 2024, Doc - Nelle tue mani, una delle serie televisive più amate degli ultimi anni e giunta alla sua terza stagione. Un successo che non sembra arrestarsi quello del prodotto di Rai 1, con Luca Argentero come protagonista e un cast ricco di nuovi personaggi pronti a far appassionare ancora i telespettatori, tantissimi già in questo esordio. La prima puntata, infatti, ha conquistato 5.113.000 spettatori e uno share del 26.9% (primo episodio a 5.428.000 e il 25.2%, secondo episodio a 4.807.000 e il 29.1%) contro cui nulla ha potuto la concorrenza di Canale 5 che, con Terra Amara, ha intrattenuto 2.695.000 spettatori (share del 14%). L'inizio di Doc 3 promette di replicare ancora il successo degli altri anni, dunque, solo preludio delle prossime puntate che intratterranno il pubblico per altre sette settimane.

Ascolti tv di giovedì 11 gennaio 2024

Per quanto riguarda le altre reti, nella prima serata Rai2 con Cena con Delitto - Knives Out è stata la scelta di 723.000 spettatori pari al 3.7%, su Italia1 la partita di Coppa Italia: Juventus-Frosinone quella di 3.145.000 spettatori con uno share del 14.3%, su Rai3 L'Accusa in prima tv quella di 488.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 968.000 spettatori (6.3%), su La7 Piazzapulita 761.000 spettatori e il 4.9%, su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 389.000 spettatori con l'1.8% nel primo episodio e 273.000 spettatori con l'1.9% nel secondo episodio. Sul Nove Nove Comedy Club – Giuseppe Giacobazzi in "Noi. Mille volti e una bugia" ha interessato 392.000 spettatori con il 2.1%.