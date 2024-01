Ascolti tv: com'è andata la prima puntata de L'eredità con Marco Liorni

Grande attesa per l'inizio della nuova stagione de L'eredità, l'amato game show di Rai1 e sul quale negli ultimi mesi si è parlato moltissimo. A settembre 2023 sembrava certa la conduzione di Pino Insegno, poi è cambiato tutto ed è stato nominato Marco Liorni che ha così salutato Reazione a catena.

La prima puntata è stata un successo, il ritorno de L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.540.000 spettatori (23.4%) mentre L’Eredità ha totalizzato 4.673.000 spettatori (26.5%). La sfida del preserale è stata vinta proprio dalla Rai: su Canale5 Avanti un Altro! ha coinvolto 3.263.000 spettatori (19.2%).

I dati Auditel del 2 gennaio 2024

Rai: la prima tv di Non Ti Pago ha coinvolto 2.319.000 spettatori pari al 13.5%

Canale5: Milan-Cagliari ha interessato 3.234.000 spettatori pari al 16.5%;

Rai2: la prima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno è stato visto 1.126.000 spettatori pari al 7.1% di share;

Italia1 Will Hunting – Genio Ribelle ha coinvolto1.294.000 spettatori pari al 7.9%;

Rai3: L’afide e la formica in prima tv ha interessato 891.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%;

Rete4: È Sempre Cartabianca è stato visto. di 1.032.000 spettatori con il 7.3% di share;

La7: il film Cose Nostre – Malavita è stato seguito 660.000 spettatori con uno share del 3.6%;

Tv8: Due pattini e una corona ha totalizzato 700.000 spettatori con il 3.8%;

Nove: La maschera di Zorro è stato seguito da 462.000 spettatori con il 2.9%.