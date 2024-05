Ascolti tv: tutti pazzi per l'Eurovision (merito di Angelina Mango)

Un risultato straordinario per l'Eurovision Song Contest che ieri sera si è concluso con la vittoria di Nemo della Svizzera. Angelina Mango si è posizionata settima e le sue esibizioni hanno convinto tutti, quindi se anche non ha raggiunto il podio poco importa. L'Italia si è collegata in massa per vedere la sua portabandiera padroneggiare sul palco dopo la vittoria a Sanremo e nessuno è rimasto deluso. E così 'l'effetto Angelina Mango" ha fatto sì che su Rai1 lo show sia stato seguito da ben 5.341.000 spettatori pari al 36%. Un risultato importantissimo anche perché se rapportato agli ascolti degli ultimi quattro anni è il secondo miglior dato. Prima di questa edizione solo quella del 2022, con 6 milioni 590 mila spettatori e uno share del 41,9 per cento, quando sul palco si esibirono Mahmood e Blanco con "Brividi". Nel 2023, con Marco Mengoni e "Due vite", totalizzò 4.960.000 spettatori (34% di share), nel 2021, l'anno in cui vinsero i Maneskin, invece, fu seguito da 4.512.000 spettatori, per uno share pari al 25%.

Per la finalissima della kermesse musicale Maria De Filippi ha spostato la semifinale di Amici a questa sera, domenica 12 maggio, così a scontrarsi con l'Eurovision è stato il film I Cassamortari, che ha totalizzato 1.500.000 spettatori con uno share del 9%.

I dati Auditel dell'11 maggio 2024

Dopo Rai1 e Canale 5 ecco i risultati delle altre principali reti tv. Rai2, con F.B.I., è stata la scelta di 713.000 spettatori (3.9%) e F.B.I. International di 594.000 spettatori (3.5%). Italia1 con Shrek ha totalizzato 741.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta ha coinvolto 611.000 spettatori e il 3.9%. Rete4 Il piccolo lord è stato visto da 1.030.000 spettatori (6.2%). La7 con In Altre Parole è stato seguito da 760.000 spettatori con il 4.5%. Tv8 e 4 Ristoranti ha raggiunto 274.000 spettatori (1.6%). Mentre il Nove con Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 436.000 spettatori con il 2.6%.