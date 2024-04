Ascolti tv, chi ha vinto tra la prima puntata dello show di Gianni Morandi e Terra Amara

Un venerdì sera particolare: da una parte la prima puntata dello show di Gianni Morandi dedicato alla storia della tv italiana, dall'altro lato, ovvero Canale 5, il consueto appuntamento con Terra Amara. Evviva!, su Rai1, prende il nome da una delle canzoni del grande cantautore con Jovanotti, sarà l'occasione per fare un tuffo nel passato grazie alle clip delle Teche Rai e ospiti speciali. Su Rai2 poi, impossibile non citare, Diabolik il film dei Manetti Bros, trasposizione dell'omonimo fumetto di Angela e Luciana Giussani, che racconta le gesta del criminale e della sua collega, nonché amata, Eva Kant.

Gli ascolti con i dati per ogni canale tv saranno pubblicati da Today.it intorno alle 11 di oggi, sabato 27 aprile.

I programmi in tv venerdì sera, 26 aprile

Su Rai1 la puntata inaugurale di Evviva!, dedicata al fascino del sabato sera e ai leggendari programmi di varietà come "Studio Uno" e "Canzonissima". Morandi ha raccontato episodi salienti della storia della tv italiana, intrecciando momenti di grande successo con vicende drammatiche che hanno segnato profondamente il nostro paese (da Piazza Fontana al rapimento di Aldo Moro). Gli ospiti del primo appuntamento erano Carlo Conti e il cantante Leo Gassmann. Su Canale 5 i nuovi episodi di Terra Amara hanno visto Zuleyha in guerra contro Colak, Hakan e Abdulkadir in situazione di pericolo, Sermin e Betul intente ad allontanare Vahap.

Su Rai2 Diabolik - Il film, su Rai3 è andato in onda il divertente commedia con Ellen Burstyn, Jane Curtin, Loretta Devine: Queen Bees - Emozioni senza età. Su rete 4 il nuovo appuntamento con Quarto Grado, su Italia1 Nanny McPhee - Tata Matilda e a seguire Il professore matto. Su La7 Propaganda Live con l'attesissima top ten dei tweet migliori dei politici.